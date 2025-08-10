Çorum'da tarih yeniden can buldu: El emeği eserler görücüye çıktı

Çorum'da tarih yeniden yaşatılıyor...

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür merkezleri, kadim Hitit medeniyetinin izlerini günümüz sanatıyla buluşturan anlamlı bir sergiye imza attı.

SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Üç aylık eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 180 kadının el emeği göz nuru 120 seramik ve çini eseri, düzenlenen özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geleneksel sanatları yaşatmak, kültürel mirasa sahip çıkmak ve kadınların emeğini görünür kılmak amacıyla Veli Paşa, Buhara ve Melikgazi Kadın Kültür Merkezleri'nde açılan kursların bir meyvesi olan sergi, büyük beğeni topladı.

Kursiyerlerin titizlikle hazırladığı eserler, Çorum'un binlerce yıllık tarihini sanatın estetik diliyle yeniden yorumladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da ziyaret ettiği sergide eserler, titizlikle katılımcılara tek tek anlatıldı.

GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA BİR KÖPRÜ

Serginin ana temasını oluşturan Hitit medeniyeti, eserlerde modern bir yorumla yeniden hayat buldu.

Kadınların üretkenliğini, sanatsal becerilerini ve tarih bilincini yansıtan sergideki eserler, Hitit sembolleri, figürleri ve motiflerini taşıyarak geçmişle bugün arasında estetik bir köprü kuruyor.

ÇORUM'UN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin temel amacının kadınların el emeği ürünlerini görünür kılmak, onlara sosyal ve sanatsal bir alan açmak ve aynı zamanda şehrin köklü tarihi olan Hitit mirasına sahip çıkmak olduğu vurgulandı.

Sergi, hem kadın emeğinin sanatsal bir platformda taçlandırılması hem de Çorum'un kültürel zenginliğinin tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.