Cübbeli Ahmet emniyette ifade verdi

Selefi derneklerin silahlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, emniyet binasına giderek bildiği her şeyi anlattı.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde.

Selefi derneklerin silahlandığını ve bunları tek tek bildiğini ifade eden Cübbeli Ahmet, iç savaş riski gördüğünü dile getirdi.

"İSİM İSİM VERMEYE HAZIRIM"

"Selefi derneklerin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Silahlanmanın önüne geçilmesi lazım." diyen Cübbeli Ahmet, yaptığı ikinci açıklamada ise "2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım." dedi.

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EMNİYETTE İFADE VERDİ

Aradan geçen sürenin ardından Cübbeli Ahmet, emniyet binasına giderek ifade verdi.

Emniyette Cübbeli Ahmet'in, özel bir birime ifade verdiği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet'in bu açıklamalarına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yapmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU: SELEFİ ÖRGÜTLERİN ARKASINDA BİR YAPI VAR

Bakan Soylu, "1-2 güne bildiklerini anlatacak. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var, 'Devlet bir kişinin ifadesine bakıyor.' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki bir değerlendirme ortaya çıkacak. Ben dinlemek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. DEAŞ'ın 2020 yılında 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba ele geçirdik. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var." ifadelerini kullanmıştı.

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