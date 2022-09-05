Petrol
96.58
3.83%
Euro
18.0968
-0.12%
Dolar
18.2225
0.12%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3346
0.00%
Bitcoin
362.771
-0.04%
BTXN Coin
5.07
1.19%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu

    Cübbeli Ahmet Hoca, namaz kılmayanların sayısının fazla olduğunu, ekonomide kötü gidişatın bununla ilgili olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla da bilinen Cübbeli Ahmet Hoca, yine ses getirecek bir açıklama yaptı.

    Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle olan bağlantısına değindi.

    "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor"

    Hoca, kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınladı.

    İmansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, toplumun yüzde 90'ının namaz kılmadığını belirtti.

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor, ondan böyle

    "Sonra ekonomi neden böyle diyorsunuz"

    "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, namaz kılmayan insanların ekmek bulduklarını şükretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

    Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

    "Şimdi diyorsun ki imansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlıktır. Yani yüzde 90’ı beynamaz. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Bizim ümmete Allah’ü Teala çok müsamaha verdiği için belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi. Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlıktır. Yüzde 90 diyorum kimse de bana ne yaptın diyemiyor.

    Cübbeli Ahmet Hoca dan ekonomi yorumu #1

    "Ekmek bulduğuna yediğine şükret"

    Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret. Beni İsrail’de işte bir beynamaz (işte ara sıra kılar ara sıra terk eden adam) bir karyeye geldi, kasabaya çeşmesinden su içti. Ondan sonra gözleri kurudu. Allahü Teala, bazen toplumun hepsi aynı günaha bulaşmasa bile, o günahın büyüklüğünü anlatmak için içerisindeki bazılarının gücünden bazı belalar gönderdiğini hadislerde görüyoruz yani."

    Cübbeli Ahmet Hoca dan ekonomi yorumu #2


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Ağrı'da uyum haftasında beşizler dikkat çekti
    İç Haber

    Ağrı'da uyum haftasında beşizler dikkat çekti

    Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı’ndaki 3 ağacı kesti
    3. Sayfa

    Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı’ndaki 3 ağacı kesti

    Görüş Bildir