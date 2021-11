Din adamlarının sorumluluklarından bahseden Cübbeli Ahmet Hoca, kendilerinin doğruyu anlatamadıkları için ateistler olduğunu söyledi. Hoca'nın kerhane örneği ise gülüşmelere neden oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'daki Lalegül TV kanalında Şehir Sohbetleri videolarına devam ediyor.

Cübbeli, bu haftaki sohbetinde din adamlarının sorumluluklarından bahsetti.

Din adamlarının yeterince doğruyu anlatamadıkları için ateistlerin olduğunu söyleyen Hoca, günahkarların dini kurumlarda olabileceği gibi kerhanelerde de müslümanların olabileceğini hatırlattı.

"SUÇ SENİN, SUÇ BENİM"

Cübbeli Ahmet şu ifadeleri kullandı:

"Marketler şöyle yaptı öbürü böyle yaptı. Devlet bile patates reyonu kurmak zorunda kaldı. Neden? Bereket yok.

Allah bir kavme azab ederse fiyatlar artar. Göller kurur. Irmaklar bol akmaz. Allah bize neden gazabediyor.

İçkiciler yüzünden mi kerhaneler yüzünden mi? Sen onlara tövbe için dua yap. Allah fuhuş yapana tövbe nasip etsin, eşcinsele tövbe nasip etsin. Sen suçu ona atma; hacı, hoca, sofi... Suç senin, suç benin..

"BEN VAZİFE YAPAMADIM, ATEİST OLDULAR"

Ben vazife yapamadım, insanlara doğruyu anlatamadım. Onun için insanlar ateist oldu, deist oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'kerhane' örneği cemaati güldürdü VİDEO



"KERHANEDE MÜSLÜMAN VAR"

Meyhanede, kerhanede Müslüman var. Diyanet'te kafir var.

Diyanet'te görevli adam; 'hadisler hüküm ifade etmez, ayet olsa aklen reddediriz' dedi mi? Dedi.

Hoca'nın 'kerhanede müslüman var' sözlerine açıklık getirmek için verdiği örnek ise gülüşmelere neden oldu.

"YANLIŞ ANLAMAYIN"

Hoca, "Kerhaneye gittiği zaman, oradaki kadın ne diyor?" sözlerini, "Ben gitmedim kerhaneye ha! Yanlış anlamayın." şeklinde düzeltti.

Cemaatte yükselen gülüşmelerin ardından Cübbeli şöyle devam etti:

"DİYANET'TE KAFİR ÇIKABİLİR"

Kerhanedeki kadın dedi ki; ben harama inanıyorum fakat geçim zorluğu, senet imzalattılar. Allah beni kurtarsın. Bu kadın fuhuş yapıyor diye, buna imansız diyebilir miyiz. Onun için kerhanede müslüman var, Diyanet'te kafir çıkabiliyor."

PAPA FIKRASI

Hoca'nın kerhane örneği ise halk arasında bilinen 'Papa' fıkrasını hatırlattı.

Halk arasında anlatılan fıkrada, Papa'nın New York ziyaretinde kendisine sorulan 'New York'un genelevleri hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği, 'New York'ta genelev var mı' cevabı, ertesi gün gazetelere, 'Papa uçaktan iner inmez kerhane sordu' şeklinde manşetlere taşınıyor.