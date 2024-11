Cuma namazında kumar hutbesi verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinin bu haftaki konusu, “Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar” oldu.

Camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbede, haram yolla kazanılan paranın özendirilmesi ve kumarın her türlüsünün günah olduğuna dikkat çekildi.

"HER YASAL OLAN HELAL DEĞİLDİR"

Hutbede şu ifadeler kullanıldı:

İsmi ne olursa olsun gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan; kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır.