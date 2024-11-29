Cuma namazında kumar hutbesi verildi

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinin bu haftaki konusu, “Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar” oldu.

Camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbede, haram yolla kazanılan paranın özendirilmesi ve kumarın her türlüsünün günah olduğuna dikkat çekildi.

"HER YASAL OLAN HELAL DEĞİLDİR"

Hutbede şu ifadeler kullanıldı:

İsmi ne olursa olsun gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan; kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır.

"HARAM PARAYLA SEVAP İŞLENMEZ"

Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları; toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır.



Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek, hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez, hac, zekât ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez.

"SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KUMAR TUZAĞINA ÇEKİYOR"

Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrimiçi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Hâlbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan, dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur.

"MADDİ VE MANEVİ BİR TÜKENİŞTİR"