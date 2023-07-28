Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun trafiği devam ediyor...
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nine katılan Erdoğan, burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşması sırasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda standları da gezdi.
Kore Dışişleri Bakanı Park'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.