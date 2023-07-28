Cumburbaşkanı Erdoğan, Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nin ardından, Jin'i kabul etti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun trafiği devam ediyor... İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nine katılan Erdoğan, burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması sırasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda standları da gezdi. Kore Dışişleri Bakanı Park'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracat hedefini açıkladı Haberin Detayları