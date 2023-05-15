Cumhurbaşkanı adaylarının ülkelere göre oy oranı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin liderlere verildiği oy oranları ülke ülke açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

14 Mayıs seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı belirlendi.

Bu kapsamda yurt dışı oy oranları da açıklandı.

Son verilere göre yurt dışında seçimlere katılım oranı 2011 seçimlerinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yurt dışında sandıkların yüzde 97.18'inin sayılmasının ardından liderlerin ülkelere göre oy oranları şöyle:

ABD

Recep Tayyip Erdoğan: 79.83

Kemal Kılıçdaroğlu: 16.77

Sinan Oğan: 2.01

İngiltere

Recep Tayyip Erdoğan: 18.23

Kemal Kılıçdaroğlu: 79.03

Sinan Oğan: 1.31

Belçika

Recep Tayyip Erdoğan: 72.31

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.65

Sinan Oğan: 2.15

Hollanda

Recep Tayyip Erdoğan: 68.39

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.86

Sinan Oğan: 1.99

Fransa

Recep Tayyip Erdoğan: 64.24

Kemal Kılıçdaroğlu: 34.15

Sinan Oğan: 1.11

Ukrayna

Recep Tayyip Erdoğan: 35.31

Kemal Kılıçdaroğlu: 59.30

Sinan Oğan: 3.23

Rusya

Recep Tayyip Erdoğan: 37.95

Kemal Kılıçdaroğlu: 54.68

Sinan Oğan: 4.32

Azerbaycan

Recep Tayyip Erdoğan: 49.42

Kemal Kılıçdaroğlu: 41.92

Sinan Oğan: 6.42

İsrail

Recep Tayyip Erdoğan: 25.00

Kemal Kılıçdaroğlu: 62.90

Sinan Oğan: 11.30

Brezilya

Recep Tayyip Erdoğan: 23.26

Kemal Kılıçdaroğlu: 70.93

Sinan Oğan: 3.49

Mısır

Recep Tayyip Erdoğan: 76.20

Kemal Kılıçdaroğlu: 21.83

Sinan Oğan: 1.48

Kanada

Recep Tayyip Erdoğan: 17.65

Kemal Kılıçdaroğlu: 79.65

Sinan Oğan: 1.60

Almanya

Recep Tayyip Erdoğan: 65.40

Kemal Kılıçdaroğlu: 32.61

Sinan Oğan: 1.29

İspanya

Recep Tayyip Erdoğan: 16.09

Kemal Kılıçdaroğlu: 82.06

Sinan Oğan: 1.20

İtalya

Recep Tayyip Erdoğan: 23.95

Kemal Kılıçdaroğlu: 73.85

Sinan Oğan: 1.26

Birleşik Arap Emirlikleri

Recep Tayyip Erdoğan: 30.08

Kemal Kılıçdaroğlu: 66.87

Sinan Oğan: 2.06

Kazakistan

Recep Tayyip Erdoğan: 43.17

Kemal Kılıçdaroğlu: 49.86

Sinan Oğan: 1.49

Avustrayla

Recep Tayyip Erdoğan: 42.35

Kemal Kılıçdaroğlu: 54.82

Sinan Oğan: 1.49

Çin

Recep Tayyip Erdoğan: 24.08

Kemal Kılıçdaroğlu: 69.31

Sinan Oğan: 5.19

Norveç

Recep Tayyip Erdoğan: 52.45

Kemal Kılıçdaroğlu: 44.41

Sinan Oğan: 1.81