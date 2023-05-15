Cumhurbaşkanı adaylarının ülkelere göre oy oranı

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.
14 Mayıs seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı belirlendi.
Bu kapsamda yurt dışı oy oranları da açıklandı.
Son verilere göre yurt dışında seçimlere katılım oranı 2011 seçimlerinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Yurt dışında sandıkların yüzde 97.18'inin sayılmasının ardından liderlerin ülkelere göre oy oranları şöyle:
ABD
Recep Tayyip Erdoğan: 79.83
Kemal Kılıçdaroğlu: 16.77
Sinan Oğan: 2.01
İngiltere
Recep Tayyip Erdoğan: 18.23
Kemal Kılıçdaroğlu: 79.03
Sinan Oğan: 1.31
Belçika
Recep Tayyip Erdoğan: 72.31
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.65
Sinan Oğan: 2.15
Hollanda
Recep Tayyip Erdoğan: 68.39
Kemal Kılıçdaroğlu: 28.86
Sinan Oğan: 1.99
Fransa
Recep Tayyip Erdoğan: 64.24
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.15
Sinan Oğan: 1.11
Ukrayna
Recep Tayyip Erdoğan: 35.31
Kemal Kılıçdaroğlu: 59.30
Sinan Oğan: 3.23
Rusya
Recep Tayyip Erdoğan: 37.95
Kemal Kılıçdaroğlu: 54.68
Sinan Oğan: 4.32
Azerbaycan
Recep Tayyip Erdoğan: 49.42
Kemal Kılıçdaroğlu: 41.92
Sinan Oğan: 6.42
İsrail
Recep Tayyip Erdoğan: 25.00
Kemal Kılıçdaroğlu: 62.90
Sinan Oğan: 11.30
Brezilya
Recep Tayyip Erdoğan: 23.26
Kemal Kılıçdaroğlu: 70.93
Sinan Oğan: 3.49
Mısır
Recep Tayyip Erdoğan: 76.20
Kemal Kılıçdaroğlu: 21.83
Sinan Oğan: 1.48
Kanada
Recep Tayyip Erdoğan: 17.65
Kemal Kılıçdaroğlu: 79.65
Sinan Oğan: 1.60
Almanya
Recep Tayyip Erdoğan: 65.40
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.61
Sinan Oğan: 1.29
İspanya
Recep Tayyip Erdoğan: 16.09
Kemal Kılıçdaroğlu: 82.06
Sinan Oğan: 1.20
İtalya
Recep Tayyip Erdoğan: 23.95
Kemal Kılıçdaroğlu: 73.85
Sinan Oğan: 1.26
Birleşik Arap Emirlikleri
Recep Tayyip Erdoğan: 30.08
Kemal Kılıçdaroğlu: 66.87
Sinan Oğan: 2.06
Kazakistan
Recep Tayyip Erdoğan: 43.17
Kemal Kılıçdaroğlu: 49.86
Sinan Oğan: 1.49
Avustrayla
Recep Tayyip Erdoğan: 42.35
Kemal Kılıçdaroğlu: 54.82
Sinan Oğan: 1.49
Çin
Recep Tayyip Erdoğan: 24.08
Kemal Kılıçdaroğlu: 69.31
Sinan Oğan: 5.19
Norveç
Recep Tayyip Erdoğan: 52.45
Kemal Kılıçdaroğlu: 44.41
Sinan Oğan: 1.81