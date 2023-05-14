Muharrem İnce: Montajları yapan FETÖ

Türkiye'nin heyecanla beklediği gün geldi çattı.
Yurdun dört bir yanında vatandaşlar cumhurbaşkanı adaylarına oylarını veriyor.
Siyasi gündem seçim gündemi ile hararetli anlar yaşarken, bu anlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, büyük güne 3 gün kala adaylıktan çekilmesi oldu.
Muharrem İnce, muhalefetin dayatmalarının ardından "Seçilemeyince bahaneleri kalmasın" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Hakkında çıkan iddiaların ardından böyle bir kararı aldığını açıklayan İnce, şöyle devam etti;
Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.
Başkent'te oyunu kullandı
Bugün ise sandığa giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Başkent Ankara'da Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde görevini yerine getiren İnce, ardından açıklamalarda bulundu.
"Bunları montaj yapan FETÖ"
Muharrem İnce, burada da hakkında çıkan iddialara değinerek şöyle konuştu:
Şerefimle oynamayın böyle bir görüntü yok 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Bunları montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Siyasi gerekçelerle yayanlar... Eski arkadaşlarım dahil hepsine tek tek dava açacağım.
Ben şerefimi onurumu Türk adaletine bıraktım. Hepsi yurt dışından servis edilmiş, Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah'ından bulsunlar. Bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın.