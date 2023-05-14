Muharrem İnce: Montajları yapan FETÖ Seçimler için Başkent'te görevini yerine getiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ardından yaptığı açıklamalarda hakkında çıkan iddialara değinerek, "Montajları yapan FETÖ" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin heyecanla beklediği gün geldi çattı.

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar cumhurbaşkanı adaylarına oylarını veriyor.

Siyasi gündem seçim gündemi ile hararetli anlar yaşarken, bu anlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, büyük güne 3 gün kala adaylıktan çekilmesi oldu.

Muharrem İnce, muhalefetin dayatmalarının ardından "Seçilemeyince bahaneleri kalmasın" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Hakkında çıkan iddiaların ardından böyle bir kararı aldığını açıklayan İnce, şöyle devam etti;

Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.

Başkent'te oyunu kullandı

Bugün ise sandığa giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Başkent Ankara'da Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde görevini yerine getiren İnce, ardından açıklamalarda bulundu.

"Bunları montaj yapan FETÖ"

Muharrem İnce, burada da hakkında çıkan iddialara değinerek şöyle konuştu: