Orta Doğu'da 49 gündür bir vahşet yaşanıyor.

İsrail ordusu Gazze'yi bombalamaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 15 bine dayandı.

İşgalin ilk günlerinden itibaren tarafları "itidalli" davranmaya çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış için olumlu atan liderlerin başında geliyor.

Her konuşmasında yaşananların bir zulüm olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda da bazı konuların altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini ayaklar altına aldığını, büyük bir vahşet ve katliam yaşandığını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşması;

"İsrail, zulmün duyulmasına engel olmaya çalışıyor"

"Birçok basın yayın kuruluşu savaş suçlarını görmezden geldi"

"Propaganda savaşına da geçit vermiyoruz"

"Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler"

İletişim Başkanlığımız, TRT’miz ve Anadolu Ajansımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Sahadaki durumu an be an haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Buradan yerli yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere son dönemde yaşadığımız kritik gelişmelerin bize hatırlattığı en kritik husus stratejik iletişimin önemidir.