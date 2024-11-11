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Her sene11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor...

Bu kapsamda, 7'den 70'e tüm Türkiye'de fidan dikim çalışmaları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün önemine ilişkin video mesaj yayınlayarak, bu yılın temasının "Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak" belirlendiğini duyurdu.

"ORMANLARIMIZI GELECEK NESİLLERİMİZİN BİR EMANETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Bizler "Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik" diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik.

"7 MİLYARIN ÜZERİNDE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzde çalışıyoruz. 23. yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde icraatın her alanı gibi ormanlarımızın korunması ve ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attık.



'Geleceğe Nefes' sloganı ile başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1. dünyada ise 4. sırada yer alıyoruz.

BU YILIN TEMASI BELLİ OLDU

Geçen yıl cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 'Cumhuriyete Nefes' sloganı ile 81 ilimizde Cumhuriyet ormanlarını kurmuştuk. Bu yılın temasını ise bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak belirledik.

Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır.

"VATANDAŞLARIMIZI FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM"

İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı, ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında fidan dikmeye davet ediyorum. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.



11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nüzü kutluyorum. Yeşil Vatan'ın korunması ve zenginleştirilmesi için gece gündüz çalışan ve orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğü personelini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.



