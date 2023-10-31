AA & Ensonhaber

Kredi ve burs alan öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında verdi.

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi'nde 2024 yılında öğrencilere ödenecek miktarlar belli oldu.

2024 yılı burs ve kredi miktarları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında lisans öğrencilerine ödenen kredi ve bursun bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ekonomisi için 2053 hedefimiz 7,7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmaktır. Türkiye bugün birileri için hayal gibi görünen seviyeyi yakalayacak potansiyel ve imkana sahip olan ülkedir. Biz gözümüzü ufuktan ayırmamaya hassasiyet gösteriyoruz.



Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Üniversiteli gençlerimize cep telefonu, bilgisayar desteği ve ücretsiz internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarı neydi? 45 liracıktı.



Biz bu rakamı 27 kat artışla lisansta 1250 liraya yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3700 liraya çıkardık. Kredilerde yalnızca an aparanın ödemesini temin ettik. 3,3 milyon öğrencimizin toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk.



Tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın sayısını ve yatak kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bini aşkın gencimize yurtlarımızda barınma imkanı sunuyoruz. Şimdi de kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılında lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencileri için 4000 lira, doktora öğrencileri için 6000 bin liraya çıkartıyoruz.