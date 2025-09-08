Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle buluştu

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

FİDAN DİKTİLER

Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi.

İstekleri geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.