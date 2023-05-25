Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'tan sonra ilk iş kabine Seçimlere 2 gün kala katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta sonra yapacakları ilk işin kabineyi kurmak olduğunu vurguladı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.

Seçime 2 gün kala heyecan dorukta..

Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi.

"İlk iş kabineyi kurmak"

Kanal D - CNN TÜRK ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'tan sonra ilk yapacakları işin kabineyi kurmak olduğunu söyledi.

"Ülkemizi büyütecek adımları atacağız"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: