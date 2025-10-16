Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti Diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndek, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.