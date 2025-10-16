Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yoğun mesaisi devam ediyor.
4 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİNİ KABUL ETTİ
Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti.
Kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa, Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis bulundu.
GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR
Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.