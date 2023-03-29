Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! 42 bin güvenlik korucusu emekliye zam düzenlemesinden yararlanacak TBMM Grup Toplantısı'nda müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik korucularının maaşlarına yapılan zammı açıkladı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin müjdeyi duyurmuştu.

Mevcut emekli maaşının yetersiz bulunması nedeniyle 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapıldı.

Böylelikle alt sınır 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

Bugün partisinin partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğalgaza indirim yapılıyor

Burada da peş peşe müjdeleri sıralayan Erdoğan doğalgaz ve elektrik abonelerinde indirim yapılacağını açıkladı.

Nisan ayında elektriğe yüzde 15, sanayiciler için de doğalgaza yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti.

Ardından bir müjde de güvenlik korucularına verildi.

Zamlı emekli maaşından yararlanacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: