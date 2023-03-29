Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! 42 bin güvenlik korucusu emekliye zam düzenlemesinden yararlanacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin müjdeyi duyurmuştu.
Mevcut emekli maaşının yetersiz bulunması nedeniyle 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapıldı.
Böylelikle alt sınır 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.
Bugün partisinin partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Elektrik ve doğalgaza indirim yapılıyor
Burada da peş peşe müjdeleri sıralayan Erdoğan doğalgaz ve elektrik abonelerinde indirim yapılacağını açıkladı.
Nisan ayında elektriğe yüzde 15, sanayiciler için de doğalgaza yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti.
Ardından bir müjde de güvenlik korucularına verildi.
Zamlı emekli maaşından yararlanacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.