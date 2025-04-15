Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak ile bisiklet federasyonu yöneticileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu bisiklet takdim edildi.

TUR ANTALYA'DAN BAŞLAYARAK 8 GÜN SÜRECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Turda, 8 gün 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULAR LİMON BAHÇELERİNDE PEDAL ÇEVİRECEK

Dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon, mandalina bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ya da sakız ağaçlarından oluşan rotalarda pedal çevirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından kabule ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımına katıldı, düzenleme heyetini kabul etti." denildi.