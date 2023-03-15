Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Cumhurbaşkanı yardımcılı formülü eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları kararına ilişkin, "Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...

Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.

Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.

"Devleti çökertirsiniz"

Alınan karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı: Ben bütün il başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok. İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey. Böyle şey olmaması için düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeyi parlamentonun yapması lazım. Ama kalkıp 'Ben cumhurbaşkanıyım, bunların hepsini atadım' dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz.

"Milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir"

Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: