Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...
Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.
Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.
6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.
Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.
Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.
"Devleti çökertirsiniz"
Alınan karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı: Ben bütün il başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok. İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey. Böyle şey olmaması için düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeyi parlamentonun yapması lazım. Ama kalkıp 'Ben cumhurbaşkanıyım, bunların hepsini atadım' dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz.
"Milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir"
Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı kararına yönelik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Daha ortada fol yok yumurta yokken bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarları karşısında insanlık adına, oradaki mazlumlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, ne tür kepazeliklere tanık olacağız. Siyaset kurumunu bu seviyeye düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar bunların her işi aynı. Bir yıl önce 6 parti bir araya gelip ittifak kurdular, toplandılar, konuştular, dağıldılar. Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi sürdürecek kişidir. Soruyorlar kaç yardımcın olacak? Cumhurbaşkanının yardımcısı 1 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir 15 olabilir, 500 olabilir, bin 500 olabilir. Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek demişti? Şimdi geldik bugüne. 1'den bin 500'e kadar yardımcı atanabilirmiş.
6'lı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu nedenle yeteri sayıda yardımcısı olması lazım. Sanıyor ki benim milletim gafil, benim milletim bunları yutmaz ve 14 Mayıs'ta gerekli cevabı size verir. Şimdi yardımcıları da yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Şimdi topu taca atacak yerleri kalmayınca bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya gelecekler. Masanın altı üstüne geldi, birileri masadan kalktı sonra tekrar oturtuldu. Bu kavgaların çetelesini tutanlar herhalde epey kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. CHP'nin iki belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler.