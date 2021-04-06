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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yeni dönemi ele alınacak.
    • AA
    • 06.04.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:53
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

    Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

    VİZE SERBESTİSİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GÜNDEMDE

    18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

    Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı'nı kabul etti

    AB İLE YENİ DÖNEM

    Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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