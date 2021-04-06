Haberler

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yeni dönemi ele alınacak.