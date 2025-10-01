Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasının ardından partililer ile tokalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı düzenlenen tören ile başlarken ilk tören, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Meclis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.

Meclis kürsüsünde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu öne çıktı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

"Geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında, bu kürsüde, iç cephenin tahkimine dikkat çekmiş; topluma örnek olacak şekilde Meclisimizin iktidar ve muhalefetiyle, uyum, ittifak, uzlaşı, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması temennilerimi dile getirmiştim." vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geride bıraktığımız 1 yıl içinde, Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı." diyerek gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

"Geride bıraktığımız 1 yıl içinde, terör örgütü saldırılarını durdurmuş, kendisini feshettiğini açıklamış, sembolik bir törenle silahlarını yakmıştır. 1984'ten bu yana hem on binlerce can kaybına, hem de 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açan terör belası, böylece bitme noktasına gelmiştir." ifadelerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partililer ile tokalaştı.

İLK OLARAK DEM PARTİLİLER İLE TOKALAŞTIĞI ANLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının akabinde DEM Parti sıralarına yöneldi.

Burada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ellerini sıktı.

DEVLET BAHÇELİ VE İYİ PARTİ LİDERİ İLE EL SIKIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından MHP ve İyi Parti sıralarına giderek, MHP Lideri Bahçeli ve İyi Parti Lideri Dervişoğlu'nun ellerini sıktıktan sonra da Yeni Yol Grubu'na gidip grup başkanvekillerinin ellerini sıktı.