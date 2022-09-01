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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet suç çetelerinin oyunlarına kurban olmayacak

    Erdoğan, "Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 15:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet suç çetelerinin oyunlarına kurban olmayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

    Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan yargı konusunda birçok önemli açıklamada bulundu.

    Erdoğan, "Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.

    Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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