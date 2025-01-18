Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek
Haber Merkezi

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’dan öğle saatlerinde Adana’ya geçecek.

ADANA'DA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek AK Parti Adana 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılacak.

MERSİN'E GEÇECEK

Cumhurbaşkanı’nın bir sonraki durağı Mersin’deki Servet Tazegül Spor Salonu olacak.

Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından ziyaret edeceği şehirde partisinin Mersin teşkilatıyla buluşacak.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Erdoğan, kongrelerde yapacağı konuşmalarda ‘terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.

19 İLİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin il kongreleri kapsamında 30 Kasım’dan bu yana 19 ili ziyaret etti.

AK Parti’deki kongre süreci 23 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan 8’inci büyük olağan kongre ile sona erecek.

Furkan Can
Furkan Can
Editor