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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Mersin il kongrelerine katılacak.