Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Yalan makinası mısın, muhalefet lideri mi?

Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yapımı tamamlanarak teslim edilen ve çalışmalarına devam edilen konutları ve detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara iyi dileklerini iletti.

Akabinde, 6 Şubat depremlerinden bu yana hayata geçirilen çalışmaları aktararak, "Hizmetten başka amacımız yok" dedi.

"SOKAK AĞZI İLE SİYASET YAPIYOR"

Adıyaman'daki konutların yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin seçim dönemindeki tutumlarını da hatırlattı.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de konuşan Erdoğan, kendisinin yolsuzluk iddialarının üzerine gidenleri hedef aldığını kaydetti.

Özel'in üslubunu da eleştiren Erdoğan, konuşma tarzını "sokak ağzı" ifadesiyle tanımladı.

"ANKA KUŞU MİSALİ KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

Her geçen gün yeni bir yalanın ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan satır başları şunlar:

Biz ise deprem bölgesini ve depremzedeleriz hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik.



Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık. Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk Adıyaman da doğduğumuz gibi.



Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok.

"ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT, YOLSUZLUK İDDİALARININ ÜZERİNE GİDEN HERKESİ HEDEF ALIYOR"

Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor.



Muhalif kimliği ile öne çıkan gazeteciler sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor.

"YALAN MAKİNESİ Mİ, ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI MI?"

Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye'yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor.



Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? Sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz.

"ÇIKIYOR, HER GÜN BİRİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak?



Şurası bir gerçek CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan yoksun bu üslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.

"MİLLETE HİZMETTEN BAŞKA GAYEMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Adıyamanlılar saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler geleceğimizin teminatı kıymetli gençler değerli kardeşlerim sizlere kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza da sevgilerimi yolluyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Sizin bir kardeşiniz yoldaşınız olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizlerde çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok.



11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

"DEVASA BİR YÜKÜN ALTINDAN OMUZ OMUZA VEREREK KALKTIK"

Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

"MİLLET BURADA CAN DERDİNDE İKEN SİYASİ RANT HEDABI YAPAN VİCDANSIZLAR ÇIKTI"

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu.



Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

"SANDIKLAR KAPANDI, ONLARIN DA DEPREM BÖLGESİ İLE İŞİ BİTTİ"

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onların da deprem bölgesi ile işi bitti.

"YIL SONUNDA 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"