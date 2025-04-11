Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Antalya Diplomasi Forumu tüm hızıyla devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forum, dünya liderlerini ağırlıyor.

Bu kapsamda, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın görüşmesine çevrildi.

ŞARA ZİRVEYE İŞTİRAK ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başlayan 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2025) katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, forum kapsamında bir araya geldi.

İkilinin gündeme ilişkin konu başlıklarını görüşmesi bekleniyor.

ÖMER ÇELİK DUYURMUŞTU

"Suriye Cumhurbaşkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ardından bu konuda bir takvim oluşup oluşmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı vermişti:

Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok devlet, hükümet başkanı, dışişleri bakanı ve dış politika uzmanı da Antalya Diplomasi Forumu'nda bulunacaklar. Çarşamba geliyor ama törenler ve görüşmeler perşembe günü. Endonezya Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cuma günü de Sayın Şara'nın gelişi de dahil olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu için pek çok misafir olacak Türkiye'de.