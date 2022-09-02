Şık'ın, AK Parti'ye yönelik ifadelerine Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, "Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, AK Parti'yi hedef aldı.

Şık, açıklamasında, "Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AK Parti bu nedenle kapatılacak. AK Parti, bir siyasi parti muamelesi görmeyecek." şeklinde ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Şık'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

"Bu zat terörist"

Erdoğan, "Herşeyden önce bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa bir milletvekili olma şansını yakaladı ve şu anda da bu ifadeleri kullanıyor.

"Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum"



O da yine bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içerisinde. Ahmet Şık'ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Şık, zaten teröristin tekidir ViDEO





"Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez"

Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Bugüne kadar birçok terör örgütünün içerisinde yer almış kişidir.

"Dokunulmazlığı kalktıktan sonra..."



Bununla ilgili olarak zaten şimdilik tazminat davası açılmıştır. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir." ifadelerini kullandı.

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