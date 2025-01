Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen kongreler kapsamında bugün Adana'da konuştu.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden de önemli mesajlar verdi.

Adana'da teşkilata bazı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden de Adana'da işte bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum." dedi ve devamında da şöyle söyledi:

"HEDEF EN AZ YÜZDE 50"

Unutmayınız. Bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil. Aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp güçlü yönlerimizi tahkim ederek partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler, milletimize daha çok hizmetler kazandırmaktır. Büyük kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de Adana'da işte bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum. Rabbimiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır, buyuruyor. Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız.

CHP'NİN KART OYUNLARI

"SİYASET Mİ YAPIYORLAR, OYUN MU OYNUYORLAR"

Biz gerek içeride gerek dışarıda çok boyutlu, çok kapsamlı her aşaması hesaplanmış bir strateji yürütürken, ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Vizyon, proje, eser, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Haydi bunları bir tarafa bıraktık. Biraz ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz, onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar, lunaparkta oyun mu oynuyorlar anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler. Tabii bir de kendi içlerinde hiç eksik olmayan kavgaları var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil.

CHP'NİN PARA KULELERİ

"CHP'Yİ ZEHİRLİ BİR SARMAŞIK GİBİ SARAN SOYGUN DÜZENİ"

Esed uçakla kaçarken bir an önce Esed'le görüşülmeli diyecek kadar hadiselere bigane olan sen değil misin? Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle git mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. Hani o meşhur şiirde Ülkü Tamer ne diyor? "Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten" diyor ya. Sayın Özel'in yargıya aykırı yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de tam olarak böyle. Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak, çağırarak, Türk siyasetine hiç yakışmayan ifadeler kullanarak kapatmaya çalışıyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYEM: SİZ GİDİN KART OYNAYIN"

Atalarımız 'Büyük lokmayı, büyük laf etme' demişler. Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar. Ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suç üstü yakalandıklarında üç-beş gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur: Siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın.

"ADANALI ALLAH'IN ADAMIDIR"

Bu coğrafyadaki Yemen ağıtları, Sarıkamış ağıtları, her biri devlet olarak yüreğimizi dağlayan Avşar ağıtları, Adana'nın nasıl bir gönül iklimine, nasıl bir ruh derinliğine sahip olduğunun senetleridir, şahitleridir. Onun için biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, pamuktan, portakaldan, özellikle de sıcaktan ibaret görmüyoruz. Bayrak şiirini Adana'da, Adana'nın kurtuluş günü 5 Ocak'ta yazan, Adana sevdalısı Arif Nihat Asya bakınız ne diyor: "Bir başka yürek, başka cesaret her ana. Al der, verir imanlı yiğitler vatana. Ey yerli turistler, ey güney yolcuları, yalnız koza, portakal değildir Adana." Adana şehitler yurdudur. Adana, harbi, hasbi, söylediğini doğru söyleyen ve doğrudan söyleyen civanmert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır.

"BU ŞEHRİN HER EVLADI AYNI ZAMANDA ADANA'NIN KİMLİĞİDİR"

Adana'nın ırmakları Göksu, Seyhan, Ceyhan, kökeni Türkistan'dan alan sadece Çukurova'yı değil, gönül coğrafyamızı sulayan ırmaklardır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değil, Balkan Dağları'dır, Kalanden'dir, Kırım'dır, Ahıska'dır. Adana yalnızca coğrafyadan da ibaret değildir. Bu şehrin her evladı aynı zamanda Adana'nın kimliğidir, tapusudur, vatan topraklarındaki bütün değerlerimizin mirasçısıdır. Her bir Adanalı kardeşimin bu hissiyatla bu ruhla çalıştığına yürekten inanıyorum.

"ADANA TEŞKİLATIMIZA BİR GERÇEĞİ HATIRLATMAKTA FAYDA GÖRÜYORUM"

Bilhassa Adana teşkilatımıza bir gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Bulunduğumuz her makam milletimizin bize bir emanetidir. Bu görevler bize ülkeye ve millete hizmet etmemiz için tevdi edilmiştir. Hırsı, kibri, enaniyeti, senlik-benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmadan, aşkla şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var değerli kardeşlerim. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş ve hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Unutmayın. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

İl kongremizi bölgemizde tarihi nitelikte gelişmelerin cereyan ettiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık zulüm düzeni ve 14. yılına giren kanlı savaş nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Ama rejimin acımasız saldırılarına 14 yıl boyunca sabırla direnmekten bir an olsun vazgeçmediler. İnsanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı bu süreçte biz de inancımıza, kültürümüze, tarihimize yakışır bir politika izledik.

"BİZ MALZUMA KUCAK AÇTIK"

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Türkiye olarak Suriye'nin yaşadığı ağır yıkımları ve acıları süratle geride bırakarak yeniden bir bütün, güçlü, müreffeh bir ülke haline gelmesi için kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz.



Suriye'den sonra Gazze'den de yüreklerimizdeki yangına su serpen müspet bir haber aldık. Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizde Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak. Burada şunu söylemek gerekir. İsrail hükümeti 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır.



Dikkatinizi çekiyorum. 363 kilometrekare büyüklüğünde bir alana hapsettikleri yaklaşık 2 milyon kardeşlerimizi aylarca bombaladılar. Çocukları öldürdüler, hastaneleri yerle bir ettiler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Doktorları, sağlık çalışanlarını, gazetecileri alçakça katlettiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular, insani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular. Bebekleri açlığa mahkum ederek ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü, her türlü gaddarlığı ve vahşeti Gazze'de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.



Çoğu çocuk ve kadın, 50 binden fazla masum insan şehit edildi. 110 binden fazla sivil yaralandı. 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğu halen bilinmiyor. Son asrın en büyük soykırımlarından biri hem de 467 gün boyunca tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. Tüm bunlara rağmen Filistin halkı teslim olmadı. Teslim alınamadı, diz çökmedi, pes etmedi.