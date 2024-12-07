Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

"AK PARTİ ERDEMLİLER HAREKETİ OLARAK YOLA ÇIKTI"

Gaziantep il kongremizin şehrimize, tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize, Antepli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yapılan Bingöl, Ağrı, Hakkari ve Erzincan il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususu vurgulamak istiyorum.



AK Parti erdemliler hareketi olarak yola çıktığı andan itibaren fedakarlık üzerine kurulmuş bir kadrodur. Şu an bu salonda bulunan kardeşlerimiz de şahsi ikbaleri için değil, ülke, millet ve insanlığın çıkarları için bir araya gelmiş dava erleridir.



AK Parti'nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma ve dirayet vardır. Muhabbetten bildiğiniz gibi Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlikle, kardeşlik hukuku ile yoğrulmuştur. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.