Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
"AK PARTİ ERDEMLİLER HAREKETİ OLARAK YOLA ÇIKTI"
Gaziantep il kongremizin şehrimize, tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize, Antepli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yapılan Bingöl, Ağrı, Hakkari ve Erzincan il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususu vurgulamak istiyorum.
AK Parti erdemliler hareketi olarak yola çıktığı andan itibaren fedakarlık üzerine kurulmuş bir kadrodur. Şu an bu salonda bulunan kardeşlerimiz de şahsi ikbaleri için değil, ülke, millet ve insanlığın çıkarları için bir araya gelmiş dava erleridir.
AK Parti'nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma ve dirayet vardır. Muhabbetten bildiğiniz gibi Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlikle, kardeşlik hukuku ile yoğrulmuştur. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.
"YANIMIZDA SAĞLAM DURDUĞUNUZ SÜRECE YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEKTİR"
Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasına gerek Gaziantep'te gerekse diğer illerimizde omuz veren partimizin sevda ve hizmet bayrağını şehirlerimizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız saflarında görev almış, artık aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.
Bize destek olduğunuz, bize sahip çıktığınız için bizimle bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Mevla ömür ve sağlık verdi. Siz de bizim yanımızda sapa sağlam durduğunuz müddetçe yol ve dava arkadaşlığımız devam edecektir.
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