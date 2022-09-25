Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ı eleştirdi

Deva Partisi Genel Başkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları, Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, "Başbakan olur vermeden sen ne yapabilirsin?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız"

Erdoğan, "Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz. Sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi.

Geçmişte enflasyonu tek haneli rakamlara indirdiklerini söyleyen Erdoğan, konuşmasının devamında üstü kapalı olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

"Kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar var"

Erdoğan, "Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kim?

"Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin"



Türk Lirası'ndan altı sıfırı çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'ben yaptım, ben ekonomi bakanıydım, devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum.' Peki bu işin başı kim?

"Benim milletim aklıselim sahibidir"



Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inananlar veya buna aldananlar yok değil, var. Ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor çünkü benim milletim aklıselim sahibidir." ifadelerini kullandı.