Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü Abone Olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü Sabancı ailesini tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ayaküstü sohbet etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen çiftin ise tedavileri Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavileri süren çifti ziyaret etti. Ali Koç kapıda karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı girişte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Ziyaret 45 dakika sürdü Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı. Ali Koç uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti. Sohbetleri dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un ise hastane çıkışında sohbetleri ise dikkat çekti.

Google News

Abone Ol