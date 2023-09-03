Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı.
Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen çiftin ise tedavileri Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavileri süren çifti ziyaret etti.
Ali Koç kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı girişte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı.
Ziyaret 45 dakika sürdü
Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.
Ali Koç uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.
Sohbetleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un ise hastane çıkışında sohbetleri ise dikkat çekti.