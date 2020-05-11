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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'le telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 15:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'le telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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