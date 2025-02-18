Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Zelensky'yi ağırlıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde; Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Akabinde basın toplantısına geçildi.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük yıkıma neden olan Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli." dedi ve şöyle devam etti:

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİK"

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli dostum Zelensky'ye ve heyetine hoş geldiniz diyorum.



Dördüncü yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik.

"GAYRET GÖSTERDİK, SOMUT NETİCELER ALDIK"

Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut.

"MUHTEMEL GÖRÜŞMELER İÇİN ÜLKEMİZ İDEAL BİR EV SAHİBİ OLACAKTIR"

Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.



Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRDIK"