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Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışı gerçekleştirildi...

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkı sokağa çağırarak bir yandan da Batı medyasına art arda röportajlar vererek Türkiye'yi şikayet etmeye başlamıştı.

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in yabancı basın kuruluşlarına yaptığı röportajlara değinerek, "Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz." ifadesinde bulundu.

"Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YABANCI BASIN KURULUŞLARINDAN MEDET UMANLAR BUNU ANLAYAMAZ"

Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Daha sonra da bu hedefleri de tek tek hayata geçiriyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak niyetinizdeyiz.



Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz.

"BİZ ONLARI KENDİ KÜÇÜK DÜNYALARINDA KAVGALARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz.



Biz bu millete güveniyoruz, bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz.

"BU PROJE ANTALYA'MIZIN DEĞERİNİ BİR KAT DAHA ARTIRACAK"

Turizm başkentimizde, kültür ve ticaret diyarı Antalya'mızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Antalyamızın değerini bir kat daha artıracak bu projede bakanlığımızdan, emeği geçen her işçisine kadar teşekkür ediyorum.

"SON İKİ YILDIR 35 MİLYONLUK KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDE YOLCUYA HİZMET VERİYOR"

Kıymetli misafirler Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık.

"26 OLAN AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 58'E ÇIKARDIK"

2002 yılından bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımız 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı. Havalimanı sayımızı 58'den 60'a çıkaracağız.