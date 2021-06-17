Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." dedi.

AVRUPALI TURİSTLERE DAVET

Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek turistlere yönelik de konuşan Cumhurbaşkanı, "Tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılıştaki konuşması şu şekilde:

"Güneydoğu Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla 1996 yılında Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecini hayata geçirdik. Sürecin bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Emeği ve katkısı olan tüm devlet ve hükümet başkanlarına, bakanlarına, diplomatlarına teşekkür ediyorum. Bölgenin son çeyrek asırdaki tecrübelerine baktığımızda sürecin diyalog forumu olan özelliğini layıkıyla yerine getirdiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı turistleri ülkemize bekliyoruz



"TAM ÜYELİK MÜCADELEMİZİN NETİCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, iş birliği sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur. Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. Güçlü desteğimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı doğru bir adımdır ancak kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir. Bütünleşme sürecinde Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlerimizle bağdaştıramıyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin stratejik körlükten kurtulmasını bekliyoruz.

Bölgeye yönelik girişimlerimiz farklı yansıtılmak istense de diğer inisiyatiflere rakip değildir. Faaliyetlerimiz, diğer çabaları güçlendirmiştir.





"SURİYELİLERİN GÜVENLİ GÖÇÜ DESTEKLENMELİDİR"

Suriyelilierin ülkelerine güvenli göçü desteklenmektedir. Irkçılık, İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı giderek milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Güneydoğu da Avrupa da bundan fazlasıyla nasibini aldı.

Covid-19 gibi küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası iş birliği ile gelebileceğimize inanıyoruz. Yerli aşımızın klinik deneylerine ev sahipliği için gönüllü olan dost ülkeler var. Bu iş birliğinden memnuniyet duyacağız."