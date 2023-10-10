Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi ve resmi törenle karşılandı.

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AA

Başkent'te diplomasi trafiği yaşanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer'i davet etti.

Bunun üzerine Nehammer, davete icabet ederek bugün Ankara'ya geldi.

Resmi törenle karşılandı

Burada Nehammer, resmi törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Ardından Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

"Türkiye'nin AB üyeliğini hayal edemiyorum"

Görüşmenin ilk önemli gündem maddesi; Türkiye ve AB süreci.

Bilindiği üzere Avusturya, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.

Öyle ki Nehammer, "Ankara ile Brüksel arasında yakınlaşmanın devam etmesinden yanayız ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz." demişti.

Basın toplantısı düzenlenecek

Aynı zamanda Avusturya ve Türkiye’nin ekonomik ticari hacminin de artırılmasına yönelik yeni bir anlaşmanın ele alınması bekleniyor.

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin sonucunda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)