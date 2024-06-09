Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

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Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı.

9 Haziran 2017 yılında ise teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi olan Şenay Aybüke Yalçın, şehit edildi.

Terör örgütü PKK, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

"Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.



Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.