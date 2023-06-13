Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Sinan Oğan detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyarette heyette Sinan Oğan'ın da olduğu görüldü.

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Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından geleceğini belirledi.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye giderek gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva akşam yemeğinde bir araya geldi.

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