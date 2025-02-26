Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü...

71 yaşını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünden bu yana kutlama mesajları geliyor..

Bunlardan birisi de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.