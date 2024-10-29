Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İmralı'da mahkum bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çıkışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"ÖNYARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.