Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

2023 yılında yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarının temasları sürüyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Gündem yoğun

Görüşmede, EYT'ye ilişkin detayların yanı sıra Anayasa değişiklik teklifine yönelik Meclis'teki mesainin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk temas da değerlendirilecek konular arasında.

En son 13 Aralık'ta görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 13 Aralık'ta MHP Liderinin Ankara Çayyolu'ndaki konutunda biraraya gelmişti.

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