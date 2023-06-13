Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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Recep Tayyip Erdoğan yeniden 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Geleneği bozmayan Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'deki ziyaretlerinin ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevkidaşı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

İki liderin birlikte olduğu törene Sinan Oğan da katıldı.