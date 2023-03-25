Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ni inceledi Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracında kendisine uzatılan bir bebeği sevdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kurul’da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha sonra İstanbul gezisine çıktı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni gezdi

Beşiktaş Levent’e giden Cumhurbaşkanı, buradaki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan caminin son durumu hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı, Tarabya minibüs durağına da uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

Aracında bebeği sevdi

Daha sonra aracına yönelen Cumhurbaşkanı’na bir bebek uzatıldı.

8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği aracında ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona sevgisini gösterdi, ailesiyle sohbet etti.

"Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı"

Cumhurbaşkanı'nın ilgisine hayran kalan Lina'nın babası Hüseyin Çakıcı ise “İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi. Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı.” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da eşlik ettiği gezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeden ayrılmasıyla sona erdi.