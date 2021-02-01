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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı
Sosyal medya hesaplarından Manço ile ilgili paylaşım yapan Erdoğan, sanatçının herkesin hafızasında yer edindiğini belirtti.
- AA
- 01.02.2021 - 16:27
- Güncelleme : 01.02.2021 - 16:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Erdoğan, paylaşımına şu notu düştü:
BARIŞ MANÇO PAYLAŞIMI
"Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."