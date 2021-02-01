Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu andı

Sosyal medya hesaplarından Manço ile ilgili paylaşım yapan Erdoğan, sanatçının herkesin hafızasında yer edindiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan, paylaşımına şu notu düştü:

BARIŞ MANÇO PAYLAŞIMI

"Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."