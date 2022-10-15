Maden kazasının yaşandığı bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahman Özçelik için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında, açıklanan son verilere göre 41 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye giderek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Makaracı köyünde Rahman Özçelik için düzenlenen cenaze törenine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk’a uğurluyoruz. Rabbimize hamd olsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibi’ne komşu oluyorlar.

Bu işin bir güzel yanı daha var. O da tüm aile gerek eş gerek baba, anne hepsi, kendileri ile inşallah haşrü cem olacaklar. Bizim de temennimiz Ya Rabb, bizleri Sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştur. İnşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da cenaze törenine katıldı VİDEO



"24 saati bulmadan bir neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı"

Rabbime hamd ediyorum. Dün akşamdan bu yana, 24 saati bulmadan bir neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan hamd olsun 41 şehidimize ulaştık.





"Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır"

Tabii yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız ve gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gerek destekleri de bu süreç içinde vereceğiz, emanetlere sahip çıkacağız."





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