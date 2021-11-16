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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'de samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

    İki gün önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Cengiz ailesini ziyaret ettiği sırada telefona taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Beyhan Cengiz ile de görüşmesinde, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz in ailesinin evine gitti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz in ailesinin evine gitti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz in ailesinin evine gitti #3

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