Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenazesine katıldı

Siyaset camiası bir ölüm haberiyle sarsıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, hayatını kaybetti.

Acı haberi duyuran AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI

Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TABUTU BAŞINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yolculuğuna uğurladığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın tabutunun başında açıklamalarda bulundu.

Kılıç'ın bir fikir adamı olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"GÜÇLÜ BİR BEYİNDİ"

Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalık ile imtihan oldu. Rabbim taksiratını affetsin.



Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalem, güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı ve bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı.

"İŞİNİ AKSATTIĞINA ŞAHİT OLMADIM"