Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

YAŞ ÜYELERİYLE ANITKABİR ZİYARETİ

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı da katıldı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLGESİNDE KUTUP BAŞI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız.

Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvence altına alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.

Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun."

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak.

Toplantıda TSK komuta kademesinin korunması ve değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

KUVVET KOMUTANLARIYLA DEVAM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın iki yıl daha görev süresi bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ise görev süreleri doldu.

Ancak Erdoğan’ın bu komutanlar için bir yıl daha görev süresini uzatma yetkisini kullanacağı ve TSK komuta kademesinde bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME YAYINLANMIŞTI

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi geçen yıl bir sene uzatılmıştı.

65 yaşındaki Tatlıoğlu’nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği belirtiliyor.