Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenin başarılı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kanun kapsamında uzman ve başöğretmen ünvanı almaya hak kazanan öğretmen sayılarını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenimizin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenimizin 66 bin 422'si sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise, doktora eğitimini tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardı. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Gerek kışkırtmalara prim vermedikleri gerekse gösterdikleri üstün başarı dolayısı ile uzman ve başöğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Milli Eğitimi Bakanlığımız da öğretmenlerimizin kazanımlarına kazanım katacak bu süreci süratli ve başarılı bir şekilde yönettiği için kutluyorum. Değerli misafirler, inşallah önümüzdeki dönemi hep birlikte, Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha huzurlu daha müreffeh bir ülke bırakacağız."

"Öğretmenlerimizin kanını döken alçaklar misliyle hesabını sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde düzenledikleri hava harekatı ile terör yuvalarını darmadağın ediyor. Parlamentomuzda bundan rahatsız ne idüğü belirsiz birileri var. Nerede bir terörist varsa bu ülkenin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar’da da olacağız, Cudi’de, Tendürek’te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik tamamen sona erene kadar, sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz."

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