Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımız yerde duramaz, bu milli ruhtur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde düzenlenen “AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı” kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamı boyunca yabancı liderlerle Türkçe konuştuğu anların yer aldığı video gösterimi de katılımcılara izletildi.

"ŞAKLABANLIĞA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Gösterimin ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette ve hayatta temel ilkesinin “kendisi olmak” olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Her şeyden önce kendimize inanacağız ve yolculuğumuzu kendimiz olarak yürüyeceğiz. Hiçbir zaman şaklabanlığa prim vermeyeceğiz. Biz olacağız ve biz olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"AKİF'LE, NECİP FAZIL'LA BÜYÜDÜM"

Çocukluk ve gençlik yıllarında aldığı terbiyeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce dünyasının şekillenmesinde Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Erdoğan, “Okuduğum şiirlerde hep Akif vardır, hep Necip Fazıl vardır. Çünkü onlarla yetiştim, onlarla büyüdüm. Bunun aksini inkâr edemem” diye konuştu.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un "Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim, Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, Çiğnerim, çiğnenirim, Hakk'ı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu." dizelerine de yer veren Cumhurbaşkanı, zalime karşı durmanın ve mazlumdan yana olmanın kendisi için temel bir duruş olduğunu söyledi.

"BU MİLLİ RUHTUR, BU YERLİLİKTİR"

Uluslararası toplantılarda yaşadığı bir anıyı da paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyeti şu sözlerle anlattı:

Bir gün baktım, bayrağımız yerde duruyor. Hemen yerden kaldırdım, aldım ve cebime koydum. Bu millî ruhtur, bu milliliktir, bu yerliliktir. Herkesin bayrağı yerdeydi ama kimsenin umurunda değildi. Ama benim umurumda. Benim bayrağım yerde duramaz.

O an Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in şaşkınlıkla kendisine baktığını aktaran Erdoğan, “Çünkü bu bayrak yerde duramaz. Sizler de hiçbir zaman bayrağımızı yerde süründürmeyeceksiniz” diyerek gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili konuşmasının sonunda gençlik kollarında görev yaptığı dönemlerden itibaren bu anlayışı gençlere aşılamaya çalıştıklarını belirterek, milli ve yerli duruşun önemine dikkat çekti.