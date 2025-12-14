Ömer Çelik: Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın Sidney kentinde dehşet dolu olay...

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlendi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yaralıların bulunduğu bilgisi eklendi.

Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz.



Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.



Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz.

POLİS 'TERÖR SALDIRISI' DEDİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon tarafından yapılan açıklamada, eylem 'terör saldırısı' olarak nitelendirildi.

Lanyon, "Saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdik. 12 ölü, 27 yaralı var. Üçüncü bir saldırgan varsa saldırıya engel olacağız." dedi.