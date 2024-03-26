Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da PKK'lıların saldırısına uğrayan gurbetçi genci aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da gerçekleşen terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Efe Tapmaz ile telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

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Hain terör örgütü PKK yandaşları, dün Avrupa'nın göbeğini karıştırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

PKK yandaşları daha sonra bir Türk gencine saldırdı.

Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gruba tepki göstermek için bir araya gelen Türkler daha sonra PKK yandaşlarını dövdü.

Geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaralanan genci telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.

Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak"

Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.