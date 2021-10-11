Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesinin, öğretmenleri kapsayacak şekilde 2022'nin sonuna kadar çözüme kavuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimin gidişatı ve mesleki eğitim projesine ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan: 3600 ek gösterge 2022'nin sonuna kadar çözüme kavuşacak VİDEO

"3600 EK GÖSTRERGE MESELESİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

Eğitime yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, 3600 ek göstergenin öğretmenleri de kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kadro tahsislerinde de en büyük payın eğitime verildiğini vurgulayan Erdoğan, "713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur. dedi.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI YÜZDE 25 ARTACAK

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge, memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında zamlanmasını kapsıyor.

Bu hesaba göre ortalama 6 bin lira alan bir öğretmenin 3600 ek gösterge sonrası maaşı, görev yaptığı süreye göre ortalama 7 bin 500 liraya kadar çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarımızın ailelerine yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum.

MEB bağlı okullarda eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. 1,5 yıl sonra evlatlarımızı okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturma sevinci yaşadık.

Üniversitelerimizin akademik yıl açılış törenini de düzenledik. Okul öncesinden üniversiteye kadar yüz yüze eğitime başladık. 5'inci haftasında eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor.

Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de memnuniyet duyuyoruz. Tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor.

Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak hem insan hem Müslüman olarak bizim görevimizdir. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlarsak, kış aylarında o kadar rahat ederiz. Havaların soğumasıyla birlikte sıkıntıların artmasına engel olamayız.

1000 OKULA 1 MİLYAR LİRA YATIRIM

Hükümet olarak eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken, yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı tahkim ediyoruz. Son 1 senede tamamlanan proje ile bir araya geldik. Mesleki eğitimi güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz bu proje ile 1000 okula 1 milyar lira yatırım yapıldı. Bu okullarımızın döner sermaye üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye kurduk. Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımını yaptık.

Bugün 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurulan 50 Ar-Ge merkezinin açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması, ekonomik bir değere dönüştürmesi için Ar-Ge merkezlerini önemli buluyoruz.

Bu merkezlerle öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken, yeni teknolojilerin takibi artacaktır. Bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet sonuçlarını alıyoruz.

28 Şubat döneminin en büyük kötülüklerinden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullara önyargılar kırıldı. Öğrenciler ve aileleri mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz de lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini daha iyi anlamıştır.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ EŞİTTİR"

Bu yıl 250 ürün tescili hedeflenmiş, şu an 198 tescil alınmıştır. Meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri silinmiştir.

Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ötekileştirme, adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli görevi olmayı sürdürecek.

GENÇ İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRMEK İÇİN 2 YENİ DÜZENLEME

Bugünkü tören vesilesiyle mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizliğin düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

Böylece işgücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlere destek sunuyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini de iyileştiriyoruz.

Asgari ücretin 3'te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili mesleki eğitim kanununda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bir diğer proje de üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek, başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecek."